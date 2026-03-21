Глава Минобороны Израиля: интенсивность атак на Иран существенно возрастет

Интенсивность израильских и американских атак на цели в Иране существенно возрастет в ближайшие дни. С таким заявлением выступил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

"Интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет с начала недели (неделя в Израиле начинается с воскресенья - прим. ТАСС)", - сказал министр.

"Армия обороны Израиля сильна, и израильский тыл силен, и мы не остановимся, пока не будут достигнуты все военные цели", - добавил Кац, чьи высказывания приводит портал Ynet.

Источник: ТАСС