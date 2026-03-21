БАПОР может закрыться из-за нехватки финансирования

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может вскоре прекратить свое существование из-за нехватки финансирования.

Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в статье для британской газеты The Guardian.

"БАПОР может вскоре прекратить свое существование, что повлечет за собой разрушительные последствия не только для миллионов беженцев, но и для регионального мира и стабильности, а также для основанной на правах человека международной структуры, которую мы так усердно создавали. Мы должны действовать - не с опозданием, а сейчас - чтобы мобилизовать широкую коалицию, полную решимости отстаивать международное право и защищать мультилатерализм", - указал он. Лаззарини подчеркнул, что "без немедленной и существенной политической и финансовой поддержки агентство вскоре окажется на грани своей жизнеспособности".

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 302 (IV) от 8 декабря 1949 года. БАПОР предоставляет поддержку лицам, постоянно проживавшим на территории Палестины с 1 июня 1946 года по 15 мая 1948 года и лишившимся средств и условий для нормального существования вследствие арабо-израильского конфликта 1948-1949 годов (около 750 тыс.), а также их потомкам.

