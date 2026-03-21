Моди в телефонном беседе с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты

Премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом осудил любые атаки на энергетическую инфраструктуру на фоне продолжаюшейся в регионе операции США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает иранское ISNA.

Индийский премьер выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что конфликты ставят под серьезную угрозу продовольственную и энергетическую безопасность в мире, и потребовал обеспечения безопасности в Ормузском проливе и свободного судоходства в Персидском заливе.

М. Пезешкиан, в свою очередь, подчеркнул, что для прекращения войны в Иране необходимо, чтобы США и Израиль "немедленно прекратили атаки".

"Также должны быть предоставлены гарантии того, что атаки не повторятся", - заявил иранский президент.

