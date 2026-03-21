СМИ назвали самую обстреливаемую страну Персидского залива в войне с Ираном

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали самой обстреливаемой страной Персидского залива с начала войны против Ирана, утверждает британское издание Financial Times (FT).

По его данным, всего за сутки, 20 марта, в воздушном пространстве ОАЭ зафиксировали 15 БПЛА и семь баллистических ракет, запущенных Ираном. Общее же число зафиксированных атак на страну с начала конфликта достигло 2063.

Как отмечает Financial Times, власти ОАЭ больше не публикуют сведения о перехватах. Вместе с тем аэропорт Дубая и финансовый центр города продолжают подвергаться атакам.

Источник, близкий к руководству Ирана, ранее говорил изданию, что КСИР бьет по отелям, аэропортам и другим гражданским объектам стран-союзников США на Ближнем Востоке, чтобы сделать эти места небезопасными для американских граждан.

Собеседник издания подчеркивал, что богатые нефтью страны-соседи Ирана в Персидском заливе из-за атак «столкнутся с повышенным инвестиционным риском». Инвесторы будут опасаться вкладываться в них, так как эти государства находятся рядом с Ираном, а значит в любой момент их территория может быть атакована ракетами.

