Блокада Ормузского пролива грозит снижением мирового экономического роста на 2,9%

Блокада Ормузского пролива может привести к снижению мирового экономического роста на 2,9%.

Об этом сообщает «Bloomberg» со ссылкой на Федеральный резервный банк Далласа.

Согласно отчёту банка, если блокада пролива продлится до конца июня, то во втором квартале мировой экономический рост в годовом выражении снизится на 2,9 процентных пунктов.

Отмечается, что пролив фактически закрыт для международного морского транспорта с 28 февраля — после начала войны США и Израиля против Ирана. Цена нефти марки WTI уже превысила 97 долларов за баррель.

Исследователи Федерального резервного банка Далласа разработали несколько сценариев в зависимости от продолжительности блокады. Если морское сообщение восстановится через один квартал, то цена нефти снизится до 68 долларов за баррель, а темпы роста ВВП увеличатся на 2,2 процентных пункта. При блокаде длительностью два квартала в третьем квартале цена нефти вырастет до 115 долларов, а к концу года снизится до 76 долларов. Если пролив останется закрытым три квартала, то цена нефти к концу года может достичь 132 доллара за баррель.

Влияние на экономику связано не только с ростом цен на нефть. Как отмечает «Bloomberg», это также негативно сказывается на потребительском спросе. Население США сокращает другие расходы из-за подорожания топлива, ограничивает поездки и стоит в очередях на заправках. Впервые в истории средняя цена дизельного топлива в США превысила 5 долларов за галлон.

В то же время «теневой флот» Ирана продолжает поставки нефти через Ормузский пролив, тогда как для других стран он фактически закрыт. По данным сервисов отслеживания судов «TankerTrackers» и «Kpler», с начала войны Иран экспортирует около 1,1–1,5 млн баррелей нефти в сутки.

