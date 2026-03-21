Трамп заявил, что рад смерти экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рад смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводил расследование в связи с утверждениями о вмешательстве России в американские президентские выборы.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо. Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям", - написал американский лидер в Truth Social.

Ранее телеканал MS NOW сообщил, что Мюллер, который в 2001-2013 годы был директором ФБР США, умер 20 марта в возрасте 81 года. Причина смерти пока не уточняется. Он в течение многих лет страдал от болезни Паркинсона.

Американские спецслужбы в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего президентские выборы 2016 года Трампа с РФ.

Трамп, который в 2025 году вновь стал президентом США, неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Он подчеркивал, что упомянутое расследование проводилось по политическим мотивам. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

