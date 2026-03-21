Умер Жука де Оливейра, доктор Альбьери из сериала «Клон»

Умер Жука де Оливейра, актер, режиссер, писатель и драматург. Он скончался в возрасте 91 года утром 21 марта.

Об этом пишет бразильское издание Poder360 со ссылкой на родственников актера.

«Со скорбью мы сообщаем о смерти, актер, автор и режиссер Жука де Оливейра, произошло в этом рассвете 21 марта 2026 году, в возрасте 91 года...», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Жука был известен российскому зрителю по сериалу «Клон» и «Проспект Бразилии».

Актер был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Сирийско-Ливанского госпиталя в Сан-Паулу с 13 марта из-за пневмонии на фоне кардиологических проблем. В записке семья поблагодарила за поддержку и любовь. Родные пока не хотят комментировать случившееся и не общаются с журналистами.