МИД: Иран может разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

Тегеран готов разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив после соответствующих консультаций с Токио.

Об этом заявил в интервью агентству Kyodo министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Ранее иранские официальные лица предупреждали, что не позволят провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. Представитель центрального штаба ВС Ирана отмечал, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться. Согласно данным аналитической компании Lloyd's List Intelligence, по состоянию на 18 марта через пролив прошло порядка 90 судов, связанных с Грецией, Ираном и Китаем.

Токио традиционно поддерживает дружественные отношения с Тегераном. Вместе с тем власти Японии последовательно воздерживаются от прямой оценки ударов США и Израиля по Ирану. На официальном уровне сообщили про позицию о "недопустимости разработки ядерного оружия" исламской республикой и призыв к ней решить проблему дипломатическим путем. В то же время японское руководство подвергло Иран критике за ответные удары по странам Персидского залива.

Япония получает порядка 95% нефти из государств Ближнего Востока, причем большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив.