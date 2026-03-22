Иран заявил о смене военной доктрины с оборонительной на наступательную

Иран на следующем этапе переходит от обороны к нападению и будет применять новые и более совершенные системы вооружения на фоне атак США и Израиля.

Как сообщает Tasnim, об этом заявил командующий Центральным штабом «Хатем аль-Анбия» — подразделением Вооруженных сил, отвечающим за ведение войны, — генерал-майор Али Абдоллахи.

Он отметил, что доктрина ВС Ирана изменилась с оборонительной на наступательную и тактика ведения войны меняется соответствующим образом, Абдоллахи. «Враги-преступники уже осознали некоторые аспекты действий Ирана на поле боя, и этот процесс продолжится. Мы преподнесем новые сюрпризы на поле боя. Мы разрушим расчеты врага с помощью нового и более совершенного оружия»,- сказал генерал.

Иранский командующий также косвенно ответил на утверждения США и Израиля о том, что «объекты по производству вооружений в Иране уничтожены и страна больше не может производить оружие».

Он заявил, что «молодые ученые продолжают производить передовое оборудование и оружие, которое полностью сорвет расчеты врага».

Источник: Анадолу