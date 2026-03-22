Иран требует от США и Израиля возместить ущерб, нанесенный атомным объектам страны
США и Израиль должны возместить ущерб, нанесенный атомным объектам Ирана в ходе недавних атак.
Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
«Атаки на мирные ядерные объекты Ирана в Натанзе и вблизи электростанции в Бушере являются нарушением Устава ООН, Статута Международного агентства по атомной энергии и норм международного права», — подчеркнул министр.
По его словам, удары по ядерным объектам могут привести к широкомасштабному выбросу радиоактивных материалов и крайне опасным последствиям для людей и окружающей среды.
