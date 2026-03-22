СМИ: Иран атаковал Катар ракетами, которые обходят американские Patriot

Иран во время ответной атаки по газовым предприятиям в Катаре использовал передовые ракеты, которые обходят американские системы ПВО Patriot.

Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Иран несколько дней назад нанес две серии ударов по промышленному городку Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа. Он обеспечивает около 20 процентов мировых поставок СПГ. Эти удары стали ответом Ирана на атаку Израиля по месторождению Южный Парс.

"Атаки на комплекс в Рас-Лаффане включали передовые ракеты - маневренные и способные обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot", - утверждает источник издания.

Компания Qatar Energy, которой принадлежит атакованный комплекс, заявила, что предприятие получило значительный ущерб.