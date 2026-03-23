Мирзоян: Турция и Армения продолжают работать над перезапуском железной дороги Гюмри-Карс

Армения и Турция обсуждают возможность учреждения стипендий для студентов двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

По его словам, диалог между Ереваном и Анкарой продолжается, в его рамках рассматривается инициатива поддержки студентов вузов обеих стран.

Касаясь вопроса возобновления железнодорожного сообщения по линии Гюмри–Карс, министр сообщил, что на месте уже работали две группы специалистов, оценившие состояние инфраструктуры.

Также обсуждается сотрудничество в культурной сфере, в том числе возможность восстановления Анийского моста.

Источник: Sputnik-Армения