Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,85 доллара США, или 5,57% и составила 116,05 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 7,32 доллара США, или 6,19%, и составила 110,97 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,89 доллара США, или 6,86% и составила 79,91 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,89 доллара США или 5,89% и составила 110,05 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.