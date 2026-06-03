Лидер «Процветающей Армении» подал в суд на Пашиняна

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмен Гагик Царукян подал в суд на действующего главу армянского правительства Никола Пашиняна, требуя обязать последнего опровергнуть сделанные им «ложные» утверждения о работе политика на иностранные спецслужбы.

Согласно иску, опубликованному на портале судебных актов Datalex, защита Царукяна через суд требует от Пашиняна опровергнуть заявления, сделанные им на брифинге 28 мая о том, что Гагик Царукян якобы является «преступником», «шпионом», «агентом», «заключившим преступную сделку», «грабящим народ Армении», «включившим Андраника Теваняна в список «Процветающей Армении» по указанию иностранной спецслужбы».

Царукян также требует от суда взыскать с Пашиняна 9 млн драмов (около $24 тыс.) в качестве компенсации за ущерб, причиненный клеветой и оскорблением, а также обязать ответчика публично извиниться перед ним в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения об удовлетворении иска.

Суд в Армении 23 мая арестовал на два месяца оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» на июньских парламентских выборах Андраника Теваняна, которому сторона обвинения инкриминирует госизмену. Он был задержан после того, как 20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе агитационной кампании в Ванадзоре заявил, что бывший депутат парламента Теванян совершил государственную измену и данная информация будет передана Службой национальной безопасности в Следственный комитет Армении. Теванян был депутатом от фракции «Армения» до 2023 года.

Источник: ТАСС