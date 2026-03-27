«Оскар» прощается с Голливудом: церемония переезжает из театра «Долби»

Церемония вручения премии «Оскар» больше не будет проводиться в театре «Долби» в Голливуде.

в 2029 году мероприятие перенесут в другое место, пишет Los Angeles Times.

Новым местом проведения церемонии станет театр Peacock в комплексе L.A. Live в центре Лос-Анджелеса.

Новое соглашение между Академией кинематографических искусств и наук и компанией AEG рассчитано до 2039 года.

В комплексе L.A. Live можно будет организовать красную дорожку, саму церемонию, работу прессы и пост-шоу мероприятия. Ожидается, что Peacock Theater модернизируют: улучшат сцену, звук и освещение, а также увеличат вместимость, что важно для растущего числа членов Академии, которое превышает 11 тысяч человек.

В театре «Долби», где церемония проходила с 2002 года, пространство было ограниченным, а для проведения мероприятия нужно было перекрыть несколько кварталов Голливудского бульвара и создать зону с усиленной охраной. Новая площадка, по мнению организаторов, даст больший контроль над постановкой и техническими моментами премии.