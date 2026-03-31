Война вокруг Ирана и Южный Кавказ: как Азербайджан удерживает баланс

Идет второй месяц войны американо-израильского тандема против Ирана - вооруженного конфликта, который изначально - по крайней мере президентом США Дональдом Трампом - замышлялся как «быстрая» военная операция сроком на 4-6 недель.

И хотя кампания еще не перешла шестинедельного срока, с нынешним уровнем иранского сопротивления американцам вряд ли удастся уложиться в обозначенный дедлайн.

Между тем эта война с первых дней вышла далеко за пределы непосредственно вовлеченных в нее государств. Горит практически весь регион Ближнего Востока, ибо Иран, не обладающий возможностью бить в ответ по территории Соединенных Штатов, наносит довольно успешные удары по американским военным базам в соседних с ним ближневосточных странах. А таковых в этом регионе предостаточно.

Когда в столь чувствительном регионе начинается вооруженный конфликт между крупными державами и одним из ключевых государств Ближнего Востока, его последствия неизбежно отражаются на всей архитектуре безопасности прилегающих регионов, включая Южный Кавказ.

Для Южного Кавказа эта ситуация имеет особое значение. Географическое положение региона делает его естественным перекрестком политических интересов, транспортных маршрутов и энергетических коммуникаций. В этих условиях каждое обострение на Ближнем Востоке автоматически приобретает дополнительное измерение, поскольку может затронуть безопасность государств, расположенных в непосредственной близости к зоне потенциальной эскалации. Азербайджан, имеющий протяженную границу с Ираном и одновременно активно взаимодействующий с широким кругом международных партнеров, оказывается в уникальной позиции. С одной стороны, он объективно вовлечен в региональные процессы, с другой - его стратегический интерес заключается в сохранении стабильности и недопущении переноса конфликтов на собственную территорию.

Официальная позиция Баку в этой ситуации остается последовательной и предельно ясной. Азербайджан неоднократно подчеркивал, что его территория не использовалась и не будет использована для агрессии против соседних государств. Этот принцип был обозначен на самом высоком уровне и стал важным элементом внешнеполитической линии страны. В условиях нарастающего противостояния вокруг Ирана подобная позиция приобретает особое значение, поскольку демонстрирует стремление Азербайджана сохранить баланс и избежать втягивания в конфликты, которые формируются вне региона.

Такой подход часто описывают как прагматичный нейтралитет, однако по своей сути речь идет о гораздо более сложной дипломатической стратегии, в соответствии с которой Азербайджан стремится одновременно поддерживать конструктивные отношения с различными центрами силы - как в регионе, так и за его пределами. Это требует тонкого политического расчета, поскольку любое резкое движение способно изменить сложившийся баланс и создать новые риски для безопасности.

В этом контексте особое значение приобретает динамика азербайджано-иранских отношений. За последние годы они проходили через различные этапы, включая периоды напряженности. Однако события последнего времени свидетельствуют о заметном смягчении риторики и постепенном возвращении к прагматичному диалогу. Регулярные контакты между официальными представителями двух стран, телефонные переговоры и консультации показывают стремление Баку и Тегерана оставить позади эпизоды недопонимания и сосредоточиться на тех направлениях сотрудничества, которые отвечают интересам обеих сторон.

Подобная логика во многом объясняется объективными факторами. Азербайджан и Иран связаны не только общей границей, протяженность которой превышает 700 километров, но и глубокими историческими, культурными и религиозными связями. Миллионы людей по обе стороны границы имеют общую историческую память, родственные контакты. Эти обстоятельства создают естественный фундамент для поддержания стабильных отношений и служат своеобразным предохранителем от резкой конфронтации.

Кроме того, для Азербайджана важным принципом остается уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств региона. Стабильный и целостный Иран отвечает интересам безопасности Южного Кавказа, поскольку любые внутренние потрясения или военные действия на его территории неизбежно создают цепную реакцию, последствия которой могут затронуть соседние страны. В условиях, когда Ближний Восток уже переживает период повышенной турбулентности, сохранение стабильности вдоль азербайджано-иранской границы приобретает стратегическое значение.

Отдельного внимания заслуживает экономическая составляющая отношений между Баку и Тегераном. В последние годы она постепенно превращается в один из ключевых факторов, определяющих характер двустороннего взаимодействия. Центральное место здесь занимает международный транспортный коридор «Север-Юг», который соединяет Индию, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы. Этот проект рассматривается как один из важнейших элементов новой логистической архитектуры Евразии.

Маршрут, проходящий через иранскую и азербайджанскую территории, позволяет существенно сократить время доставки грузов между Южной Азией и Европой. Если традиционный морской путь через Суэцкий канал занимает около 40 дней, то использование сухопутных и железнодорожных участков коридора «Север-Юг» способно сократить этот срок почти вдвое. В этих условиях Азербайджан и Иран становятся важными транзитными партнерами, чьи интересы во многом совпадают.

Экономическое сотрудничество проявляется и в реализации конкретных инфраструктурных проектов. Одним из наиболее заметных примеров является совместное использование водных ресурсов реки Араз. Гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы», построенные на этой реке, стали показателем приграничного взаимодействия, которое приносит ощутимую пользу обеим сторонам. Реализация этих проектов показывает, что даже в сложных геополитических условиях страны способны находить точки соприкосновения и совместно использовать природные ресурсы.

В последние годы активно обсуждается и развитие транспортных коммуникаций, связывающих основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. В качестве одного из вариантов рассматривается маршрут через территорию Ирана, который проходит вдоль реки Араз и может стать дополнительным безопасным каналом сообщения. Подобный проект рассматривается как прагматичное решение транспортной задачи, способное укрепить экономические связи и снизить риски, связанные с политическими разногласиями в регионе.

При этом геополитическая роль Азербайджана в условиях нынешнего кризиса значительно шире, чем просто участие в экономических проектах. Баку давно проводит многовекторную внешнюю политику, которая предполагает развитие партнерских отношений с различными странами и международными организациями. Азербайджан поддерживает стратегическое союзничество с Турцией, сотрудничает с Израилем в технической и оборонной сферах, развивает контакты с Евросоюзом, США, и одновременно сохраняет добрососедские отношения с Ираном.

Такое сочетание связей нередко требует сложных дипломатических решений. Однако именно способность поддерживать рабочие контакты с различными политическими центрами делает Азербайджан важным участником региональной дипломатии. В условиях обострения отношений между Западом и Ираном подобная позиция может сыграть стабилизирующую роль, поскольку Баку заинтересован в снижении напряженности и сохранении каналов диалога.

Следует учитывать и то обстоятельство, что любые военные действия по соседству с Азербайджаном, а тем более в непосредственной близости от его границ неизбежно создают серьезные риски. Речь идет прежде всего о гуманитарных последствиях, потенциальных экологических угрозах, которые могут возникнуть в случае ударов по промышленной инфраструктуре или энергетическим объектам. Именно поэтому Баку выступает за дипломатическое урегулирование международных споров и поддерживает усилия, направленные на снижение уровня конфронтации.

Нынешняя международная ситуация показывает, насколько хрупкой может быть стабильность, если она зависит исключительно от внешних факторов. Именно поэтому для Азербайджана стратегическим приоритетом остается укрепление собственного суверенитета и развитие внутренних ресурсов. Экономическая устойчивость, развитие транспортной инфраструктуры и расширение международных торговых маршрутов становятся важными элементами национальной безопасности.

История последних десятилетий показывает, что войны рано или поздно заканчиваются, а география остается. Азербайджан и Иран были и остаются соседями, связанными общей границей, экономическими интересами и человеческими контактами. Именно поэтому укрепление прагматичного сотрудничества между Баку и Тегераном становится сегодня не просто элементом двусторонней политики, а важным фактором стабильности всего Южного Кавказа — региона, который слишком хорошо знает цену большой геополитической игре.