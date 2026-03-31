Джейхун Байрамов обсудил с бельгийским коллегой военную эскалацию на Ближнем Востоке и мирные инициативы

31 марта заместитель премьер-министра Королевства Бельгия, министр по иностранным делам, европейским вопросам и вопросам сотрудничества в области развития Максим Прево позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Во время телефонного разговора обсуждались текущая ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, двусторонние отношения между Азербайджаном и Бельгией, а также перспективы сотрудничества в рамках Европейского союза.

Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта. Министр Бельгии также выразил солидарность с нашей страной в связи с атакой дронов с территории Ирана в направлении Нахчывана. При этом была выражена благодарность Азербайджану за создание условий для эвакуации граждан Бельгии из Ирана.

Кроме того, министры обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Джейхун Байрамов проинформировал бельгийскую сторону о мерах, предпринимаемых для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Стороны также подчеркнули важность конструктивного диалога и существующих механизмов, таких как политические консультации, взаимные визиты и контакты на высоком уровне, для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией по вопросам взаимного интереса.