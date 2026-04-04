Спасая жизни: Азербайджан призывает мир поддержать устранение минной угрозы

В первый день апреля в Агдеринском районе 44-летний мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине вблизи поселка Суговушан. Инцидент произошел на неразминированной территории, которая раньше была линией соприкосновения.

На данный момент это последний, но, к сожалению, далеко не единственный случай минных происшествий, от которых страдают мирные жители Азербайджана.

Сегодня, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, особенно важно напомнить о постоянной угрозе, которую представляют неразминированные территории, и о необходимости повышать осведомленность населения, чтобы предотвращать новые несчастные случаи.

Только со времени окончания Второй Карабахской войны до настоящего времени в Азербайджане произошло 259 минных инцидентов. Их жертвами стал 421 человек: 72 погибли, 349 получили ранения. В целом, с 1991 года жертвами мин стали более 3400 человек, среди них - 362 ребенка и молодых людей, а также 38 женщин.

Эта печальная статистика приведена в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. «Это не просто цифры. Это оборванные жизни, разрушенные семьи, украденное будущее. Разминирование - это не только технический процесс. Это вопрос справедливости. Это вопрос человеческого достоинства. Это вопрос фундаментального права людей на безопасное возвращение в свои дома», - отметил Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х.

Эти трагические данные напрямую отражают последствия минной угрозы для восстановления территорий и возвращения жителей.

«Минное загрязнение препятствует реализации проектов по реконструкции и восстановлению в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана, а также безопасному и достойному возвращению бывших вынужденных переселенцев», - констатировал Хикмет Гаджиев.

Сегодня Азербайджан является одной из стран мира, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами: «Около 12% территории Азербайджана было загрязнено более чем 1,5 млн мин со стороны Армении за 30 лет оккупации».

«В то время как мир движется вперед, Азербайджан продолжает жить в условиях ежедневной минной угрозы», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 3, 2026

С 2020-го по 2023 годы на территории Азербайджана армянской стороной были созданы новые заминированные зоны протяженностью до 500 км. После сентябрьской антитеррористической операции 2023 года на территории Азербайджана было обнаружено более 500 тысяч мин – сама эта цифра наглядно демонстрирует масштабы минной угрозы.

Как известно, в настоящее время на освобожденных землях продолжаются широкомасштабные строительно-восстановительные работы. В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных главой государства зоной «зеленой энергии», фактически «с нуля» создаются новые города и села.

Среди основных причин роста числа жертв мин – отказ Армении предоставить точные карты мин, зарытых ею на территории Азербайджана, установка мин-ловушек на дорогах, кладбищах и других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения.

Загрязнение освобожденных земель минами существенно замедляет созидательные работы и напрямую влияет на темпы возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев в родные края. И самое главное – мины представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Сегодня Азербайджан мобилизует значительные ресурсы для ускорения процесса разминирования. Очистка территорий проводится с применением современных технологий и передовых мировых практик. При это страна практически полностью финансирует эту работу за счет внутренних ресурсов. Несмотря на поддержку со стороны зарубежных партнеров, общий объем международной помощи остается крайне ограниченным.

Президент Ильхам Алиев последовательно акцентирует внимание на масштабах минной угрозы, указывая, что для разминирования территорий стране потребуется почти 30 лет и 25 миллиардов долларов США. «Минная угроза, с которой столкнулся Азербайджан, может сравниться с ужасом, который вызывает оружие массового поражения», - эти слова азербайджанского лидера особенно точно передают глубину и остроту стоящей перед страной проблемы.

Недавний взрыв мины Агдере - это не просто инцидент, это симптом давней, глубокой проблемы, за которую Армения до сих пор не понесла ни юридической, ни политической ответственности. Он еще раз подтвердил известную азербайджанскому обществу истину: мины продолжают убивать и калечить не потому, что «не успели разминировать» или «не все найдено», а потому что они были установлены в масштабах, которые невозможно объяснить ничем, кроме сознательного намерения, в том числе, замедлить, осложнить и по возможности сорвать процесс возвращения жизни на освобожденные земли.

Именно поэтому существует острая необходимость срочной международной поддержки. Не формальных деклараций, а реальной, практической, системной помощи, способной ускорить разминирование. Азербайджан, который тратит огромные ресурсы на восстановление освобожденных территорий, на строительство дорог и электросетей, школ и больниц, вынужден параллельно вести работу почти фронтового масштаба по очистке земли от мин, оставленных в нарушение всех возможных норм права. И это бремя могло бы быть справедливо разделено мировым сообществом, если бы оно действительно руководствовалось гуманитарными принципами. Каждый новый взрыв напоминает, что путь к миру - это не только дипломатические заявления, но и ежедневная борьба с последствиями преступной политики, на которую международное сообщество годами предпочитало смотреть сквозь пальцы.

И сегодня, когда мир отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Баку вновь призывает мировое сообщество не оставаться в стороне и, принимая во внимание всю серьезность минной угрозы в Азербайджане, активизировать поддержку усилий по ее устранению. Масштаб проблемы требует не слов, а конкретных решительных действий - только такая поддержка позволит ускорить восстановление освобожденных территорий и обезопасить жизни людей.