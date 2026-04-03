Сочинский пес выжил в бушующем море и ищет новую семью - ВИДЕО

Белый пес из Сочи стал настоящим героем после того, как чудом выжил в бушующем Черном море.

Кадры с белым псом, которого уносит течением в Чёрное море под безучастные взгляды свидетелей, за несколько часов разбили тысячи сердец в соцсетях. Оказалось, что у этого пушистого красавца очень трогательная и душераздирающая история.

Маленького белого щеночка нашли выброшенным в центре Адлера. Он всех покорил своей милотой и дружелюбным характером. Волонтёры нашли ему хозяев, но те, по словам местных, наигравшись с малышом, выбросили его обратно на улицу через год.

Вместе с другими дворовыми собаками он пристрастился к купанию в определённом месте, но на днях эту пушистую звезду чуть не унесло в открытое море. К счастью, собакен оказался не только самым большим добряком, но и отменным пловцом — выбрался на берег самостоятельно.

Сейчас добрые местные пытаются найти ему новых, более ответственных хозяев.

Источник: Shot