В Баку устраняют последствия акта вандализма в Киноцентре «Низами»

В столице Азербайджана продолжаются работы по восстановлению здания Киноцентра «Низами»,

пострадавшего в результате действий вандалов.

Как сообщалось ранее, неизвестные лица под видом нанесения граффити исчеркали стены объекта, нанеся серьёзный ущерб его внешнему облику. Произошедшее было расценено как акт вандализма.

К устранению последствий уже приступили специалисты Бакинской службы по благоустройству, которые работают совместно с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, сообщает Служба.

Работы проводятся по поручению соответствующих структур.

В частности, на повреждённых участках аккуратно снят нижний слой штукатурки, после чего был подобран оттенок краски, полностью соответствующий оригинальному цвету здания. В ближайшие дни специалисты планируют полностью восстановить первоначальный облик объекта.

Отмечается, что подобные здания являются не только частью архитектурного наследия столицы, но и важной составляющей исторической памяти города. В связи с этим подчёркивается необходимость бережного отношения к таким объектам и их защиты от любых форм внешнего вмешательства.

