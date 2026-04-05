Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Зорий Балаян — фигура, чье имя для азербайджанского народа стало синонимом идеологии ненависти и сепаратизма, этнических чисток, жестокости и идеологического обоснования оккупации.

Его деятельность как публициста и политического деятеля заложила фундамент для многолетнего конфликта, принесшего неисчислимые страдания мирному населению.

Главные обвинения и преступления: Хроника идеологического террора

Зорий Балаян десятилетиями выстраивал систему ненависти, которая в конечном итоге вылилась в полномасштабную войну и гуманитарную катастрофу. Его роль в конфликте вышла далеко за рамки публицистики, превратив его в архитектора этнических чисток.

Балаян вместе с Сильвой Капутикян явился идеологическим фундаментом сепаратизма и этнических чисток. Он стал «мозговым центром» движения за отторжение Карабаха задолго до первых выстрелов.

Его книга «Очаг» открытые обращения, письма к Горбачеву (1988) стали манифестами армянского экспансионизма. В них он открыто фальсифицировал историю региона, отрицая культурное наследие азербайджанского народа и представляя азербайджанцев как «чужаков» на их собственной земле.

Пропаганда исключительности армянского народа вытекала из нацистского учения Нжде, являлась его продолжением и развитием. Через СМИ он внедрял в сознание масс идею о невозможности сосуществования двух народов, фактически подготавливая почву для депортации 250 тысяч азербайджанцев из Армении в 1987–1989 годах. Его риторика дегуманизировала противника, что сделало возможным последующие зверства.

Известна роль Балаяна в Ходжалинском геноциде (25-26 февраля 1992 г.).

В Азербайджане Балаян официально признан одним из главных виновников Ходжалинской трагедии — самого кровавого эпизода Первой Карабахской войны.

По многочисленным свидетельствам, Балаян не просто наблюдал за событиями, а находился в штабах вооруженных формирований, осуществляя полевую координацию, вдохновляя боевиков на «очищение земли».

После резни он выступал в роли главного информационного щита, пытаясь скрыть масштаб преступления перед мировым сообществом или преподнести его как «военную необходимость», а в последствии для оправдания массовых убийств. Он превратил трагедию 613 убитых мирных жителей, тысяч раненных и пропавших без вести в элемент своей победной пропаганды.

Книга «Оживление нашего духа»

Наиболее леденящим кровь свидетельством мизантропии Балаяна стали фрагменты из его книги «Оживление нашего духа» (вышедшей в 1996 году). Он возвел садизм в «национальный долг». В книге автор с шокирующей детализацией описывает акт запредельной жестокости (цитата ужаса): в одном из захваченных домов в Ходжалы он вместе с сообщником пригвоздил 13-летнего азербайджанского ребенка к окну, после чего заживо снял с него кожу. Он хладнокровно фиксировал время смерти ребенка (через 7 минут) и описывал это как «акт возмездия», заявляя, что этот поступок заставил его «почувствовать в душе гордость».

Несмотря на то, что армянская сторона позже пыталась объявить эту книгу мистификацией, для азербайджанского общества и многих международных исследователей эти строки стали символом истинного лица идеологии Балаяна — идеологии, где убийство ребенка возводится в ранг патриотизма.

Организация международного терроризма

Преступная деятельность Балаяна вышла за пределы зоны боевых действий и затронула мирное население в глубоком тылу.

Зорий Балаян - участник теракта в Бакинском метро (1994). Следствие установило прямую связь Балаяна с организаторами взрывов на станциях «20 Января» и между станциями «28 мая» и «Гяндждик», в результате которых погибли десятки людей. Он обвинялся в финансировании и идеологической подготовке исполнителей из числа завербованных членов организации «Садвал».

На основании этих тяжких обвинений Генеральная прокуратура Азербайджана добилась включения Балаяна в список разыскиваемых Интерполом. В 2005 году он был задержан в порту Бриндизи (Италия), однако благодаря мощному армянскому лобби и политическому давлению ему удалось избежать экстрадиции и правосудия.

Итог «почти вековой ненависти»

Балаян дожил до 90 лет, став свидетелем краха созданных им иллюзий. Его жизнь, посвященная разрушению и вражде, завершилась на фоне восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Для армянского народа : Его идеи привели к изоляции, экономическому упадку и гибели тысяч молодых людей в бессмысленных войнах.

: Для истории: Он остается примером того, как интеллектуальный ресурс может быть направлен на разжигание войны и оправдание самых низменных преступлений против человечности.

Эти заметки — напоминание о том, что никакая идеология не может оправдать кровь невинных, и что историческая справедливость, в конечном счете, неизбежна.