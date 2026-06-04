Палата представителей США поддержала ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию, направленную на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в вопросе применения военной силы против Ирана.

Об этом сообщает The Hill.

Согласно итогам голосования, документ поддержали 215 законодателей, тогда как 208 конгрессменов выступили против. К демократам присоединились четверо республиканцев — Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон.

Как отмечает издание, голосование стало важным этапом политического противостояния вокруг американской политики в отношении Ирана.

«Это очень важно. Мы приближаемся к тому, чтобы обе палаты Конгресса объявили эту войну незаконной. Это грандиозно. То, что он сделал, становится все более и более неприемлемым», — заявил член Палаты представителей Джаред Хаффман.

По данным The Hill, нынешнее голосование стало уже четвертой попыткой законодателей ограничить полномочия Трампа в отношении Ирана.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение в Сенат США.