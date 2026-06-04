 Новая эпоха легендарной «Atletlər Kəndi»: Жилой комплекс «Olympic Residence» объявляет о старте продаж! | 1news.az | Новости
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Новая эпоха легендарной «Atletlər Kəndi»: Жилой комплекс «Olympic Residence» объявляет о старте продаж!

First News Media10:55 - Сегодня
Новая эпоха легендарной «Atletlər Kəndi»: Жилой комплекс «Olympic Residence» объявляет о старте продаж!

“Atletlər Kəndi”, являющаяся одним из ярких символов современного Баку, принимавшая грандиозные спортивные события и мировых звезд спорта, открывает двери для своих будущих жителей.

Объединяя в себе динамичный ритм столицы, "Olympic Residence" официально объявляет о начале продаж.

Готовое решение для комфорта: квартиры с купчей, мебелью и техникой

"Olympic Residence" предлагает не просто квадратные метры, а продуманный до мелочей, полностью готовый образ жизни. Предложения в комплексе выгодно отличаются от всего, что представлено на рынке недвижимости:

Купчая: Гарантия абсолютной юридической безопасности для собственников и возможность оформления выгодной ипотеки.

Интерьер и уют: Квартиры полностью укомплектованы мебелью. Покупатели могут переехать в свой новый дом сразу после покупки.

Техническое оснащение: В каждом жилье уже установлена бытовая техника, необходимая для комфортной повседневной жизни.

Здесь бьется пульс города

Расположенный на проспекте Гейдара Алиева, комплекс "Olympic Residence" раскинулся на территории в 12 гектаров и предлагает инфраструктуру, которая превзойдет все ваши ожидания:

Спорт: 1 футбольное поле, 2 теннисных корта, беговые и велосипедные дорожки, а также современный фитнес-центр в шаговой доступности.

Отдых и досуг: Собственная закрытая парковая зона на 12 га, зеленые аллеи и безопасные детские площадки.

Быт и образование: На территории комплекса уже функционирует школа, а в ближайшее время для удобности жителей откроется супермаркет "Araz".

Круглосуточная охрана 24/7 и удобная внутренняя инфраструктура делают "Olympic Residence" одним из самых привлекательных и престижных адресов для жизни в Баку.

Выгодные условия покупки

Стать владельцем премиальной недвижимости можно на эксклюзивных условиях: первоначальный взнос всего 20% и беспроцентная рассрочка на срок до 48 месяцев. При полной оплате предоставляется скидка в размере 10%.

Сделайте первый шаг к новой жизни на территории побед! Приглашаем вас посетить наш офис продаж и вживую оценить все преимущества комплекса.

Телефон: *2060

Веб-сайт: olympicresidence.az

Адрес: Проспект Гейдара Алиева 117, "Olympic Residence" (“Atletlər kəndi”)

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