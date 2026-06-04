Израиль и Ливан подтвердили договоренности о прекращении огня

Израиль и Ливан при посредничестве США достигли договоренности о соблюдении режима прекращения огня при условии полного прекращения атак со стороны движения «Хезболла».

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам переговоров представителей двух стран.

Согласно заявлению, достигнутые договоренности предусматривают прекращение огня при условии полной остановки боевых действий со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее бойцов из района к югу от реки Литани.

Кроме того, стороны согласовали создание экспериментальных зон безопасности, контроль над которыми будет осуществляться исключительно ливанскими вооруженными силами.

В Госдепартаменте отметили, что Израиль и Ливан подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и выразили готовность продолжать прямой диалог для укрепления доверия, урегулирования спорных вопросов и подготовки всеобъемлющего соглашения между двумя государствами.

Также стороны договорились возобновить обсуждение политических вопросов и вопросов безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения долгосрочного соглашения. США, в свою очередь, продолжат содействовать контактам между Израилем и Ливаном в переходный период.

Напомним, что в апреле Израиль и Ливан согласовали перемирие. При этом ливанская армия не участвовала в конфликте, тогда как боевые действия против Израиля вело движение «Хезболла», не являющееся стороной соглашения о прекращении огня.