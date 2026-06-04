Венгрия готова снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заявила о готовности снять двухлетнее вето на начало переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о достижении «всеобъемлющего соглашения» с Киевом по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав около 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Украине.

Снятие вето позволит Украине и Молдове, рассматриваемым Евросоюзом в рамках единого переговорного процесса, официально открыть первый переговорный кластер «Фундаментальные основы». О начале подготовки к этому ранее объявил Кипр, председательствующий в настоящее время в Совете Европейского союза.

«Это событие знаменует собой важную веху на пути Украины и Молдовы к европейской интеграции и является ярким свидетельством единства и решимости ЕС. В ближайшие дни мы продолщим работу над завершением обсуждений в Совете для официального открытия переговоров по данному кластеру», — говорится в заявлении, опубликованном на платформе X.

Вместе с тем глава венгерского правительства вновь подчеркнул, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз.

По данным европейских дипломатов, страны ЕС могут одобрить открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы на межправительственной конференции, намеченной на 15 июня.