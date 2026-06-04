Оверчук: Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России

Если Ереван считает, что в ЕС ему будет лучше, чем в ЕАЭС, он может сделать такой выбор, но не за наш счет, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше… Если они считают, что им будет удобнее в Европейском Союзе и лучше в Европейском Союзе, они могут туда пойти, конечно", - сказал агентству Оверчук, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.

Собеседник агентства уточнил, что Ереван может сделать такой выбор, если захочет. "Но не за наш счет", - подчеркнул он.