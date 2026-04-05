МЧС призвало население соблюдать правила безопасности в связи с непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана повторно обратилось к населению страны в связи с наблюдающейся на территории республики непогодой.

Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, в сообщении напомнается, что синоптики прогнозируют нестабильную погоду я ряде районов до 7 апреля.

"Из-за продолжающихся дождей на территории страны на некоторых горных реках сошли сели. В этой связи МЧС повторно призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

В частности, для защиты от селей и наводнений необходимо держаться на расстоянии от опасных территорий, при возникновении угрозы незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность, а также беспрекословно выполнять указания и рекомендации спасателей", - добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что в результате интенсивных дождей в Губинском и Гусарском районах по некоторым рекам сошли сели.