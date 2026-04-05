 «Восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить добычу нефти в мае | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

First News Media18:40 - 05 / 04 / 2026
Восемь ведущих стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти в мае 206 на тыс. б/с (к уровню апреля), сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

Это решение аналогично прошлому, принятому на встрече 1 марта.

09:40

Восемь стран ОПЕК+ обсудят сегодня на ежемесячной онлайн-встрече план по добыче нефти на май.

Также на воскресенье запланирована встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где представители альянса обсудят текущую ситуацию на рынке нефти и оценят уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровней добычи нефти, роль комитета ограничена мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий. Но он может рекомендовать какие-либо решения по добыче нефти для альянса, однако последние два года мониторинг никаких рекомендаций не давал. Кроме того, комитет может при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт) добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать на рынок сокращенные баррели, и в сентябре "восьмерка" ОПЕК+ полностью вышла из добровольных сокращений в 2,2 млн б/с, на год раньше изначального плана. С октября эти государства начали постепенно отказываться от сокращения добычи нефти на 1,65 млн б/с, согласовав ее увеличение на 137 тыс. б/с, такое же решение было принято и на ноябрь и декабрь 2025 года. При этом на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью, квота в январе - марте 2026 года соответствовала квоте на декабрь 2025 г. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти в апреле к уровню марта на 206 тыс. б/с.

За несколько дней до встречи агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ на заседании 5 апреля, вероятно, согласует увеличение добычи нефти в мае, что станет сигналом о готовности и дальше наращивать добычу, как только Ормузский пролив, который фактически закрыт сейчас из-за конфликта на Ближнем Востоке, будет вновь открыт.

Начало заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 16 часов по московскому времени, после чего "восьмерка" ОПЕК+ примет решение по добыче нефти на май.

Источник: ТАСС

Поделиться:
1019

«Восьмерка» ОПЕК+ договорилась нарастить добычу нефти в мае

Все новости
