Мнение

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? Послесловие к смерти Зория Балаяна

Фарида Багирова15:42 - Сегодня
История знает немало примеров, когда идеологии ненависти переживают своих создателей, продолжая влиять на умы и политические решения даже после их ухода.

В отношении Армении, например, это касается учения пособника нацистского режима Гарегина Нжде, основанного на концепции этнической исключительности и противопоставления народов. Идеология цехакронизма, формировавшаяся в контексте радикальных националистических течений 20-го века, на протяжении десятилетий подпитывала несколько поколений армянских националистов.

Один из наиболее заметных проповедников этой идеологии Зорий Балаян, чьи радикальные идеи и исторические фальсификации, тексты и публичные выступления многие годы формировали идеологическую базу армянского шовинизма, подпитывали атмосферу вражды и стали одним из краеугольных камней оккупационной политики Армении, политики террора и геноцида азербайджанского народа.

Зорий Балаян вчера завершил жизнь - так и не представ перед судом, не понеся юридической ответственности за тягчайшие преступления против Азербайджанского государства и народа, за преступные подстрекательства, идеологическую поддержку агрессии и насилия.

Однако отсутствие приговора не означает неимения оценки. История редко выносит оправдательные вердикты тем, кто сознательно разжигал вражду и способствовал человеческим трагедиям. И в этом смысле Балаяну еще предстоит ответ - перед высшим судом и перед судом исторической памяти - за тысячи невинных жизней мирных азербайджанцев, за мученическую смерть наших детей, женщин, стариков.

Парадокс судьбы Балаяна в том, что финал истории оказался прямо противоположен тем идеям, которые он продвигал. Итоги Второй Карабахской войны - Великая Победа Азербайджана, полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета – все это стало торжеством справедливости и права.

Они же стали крахом той картины мира, которую Балаян и ему подобные писали долгие десятилетия. И с этой точки зрения, жить со страшным разочарованием, видя разрушение собственных иллюзий – это тоже своего рода приговор, пусть не юридический, но моральный, наносящий сильнейший удар по чаяниям и надеждам.

Да, Баляна уже нет, но его наследие еще не исчезло полностью. И в Армении, и в диаспоре его последователи продолжают жить радикальными идеями конфронтации, и особенно это заметно в периоды политической активности, когда подобная риторика вновь используется как орудие в борьбе за власть. Один из них – бывший президент Армении Роберт Кочарян – наиболее ярый последователь идеологии цехакронизма, который никогда не скрывал своей ненависти к тюркам. Именно его фраза о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев цитируется как наглядный пример разжигания межэтнической ненависти.

В то же время современная Армения не является однородной в своих взглядах. В политическом поле все заметнее проявляются более прагматичные и ответственные позиции. Характерным примером можно привести, например, последнее заявление спикера парламента Алена Симоняна. Буквально на днях он довольно жестко ответил на оценку бывшего главаря сепаратистов Самвела Шахраманяна высказываний премьер-министра Никола Пашиняна о том, что карабахские армяне бежали в 2020 году. Симонян задался вопросом: почему Шахраманян находится и дает интервью в Ереване, в то время как другие сепаратистские лидеры сидят в тюрьме в Баку? «Как ещё по-другому назвать бегство?.. Пусть молчит. Чем меньше он говорит, тем выгоднее ему. Я советую ему говорить меньше и не выдавать себя тут и там за какого-то чиновника, он не чиновник, он собственноручно подписался, что он не чиновник и никогда им не был, и теперь, по крайней мере, неэтично вести себя таким образом под нашим высоким покровительством, под высоким покровительством Республики Армения. Теперь все стали львами. Пусть он говорит меньше, пусть вообще перестанет говорить подобные вещи и пусть знает своё место», - сказал Симонян. Подобные высказывания отражают растущее понимание того, что реваншизм не имеет будущего, а продолжение конфронтации лишь усугубляет изоляцию и тормозит развитие страны.

Понятно, что миролюбивые заявления армянских политиков по сути продиктованы осознанием того, к каким последствиям способно привести подпитывание вражды и реваншизма, и желанием видеть мирно развивающуюся страну. Но этого недостаточно без общественной поддержки. И в этих условиях главным становится выбор самого армянского общества. Этот выбор - не просто политический. Это выбор между прошлым, построенным на вражде, и будущим, в котором возможны стабильность, развитие и мирное сосуществование.

В конечном счете именно реальность - геополитическая, военная, геоэкономическая расставляет все по своим местам, оставляя прошлое тем, чем оно и должно быть - уроком. Сама история дала свою оценку эпохе, к которой принадлежал Балаян. Теперь вопрос в том, какую оценку даст ей нынешнее поколение армян.

Главное, чтобы у армянского народа хватило понимания нынешних реалий, зрелости и ответственности для того, чтобы воспользоваться окном возможностей для процветания своей страны.

Окну, которое открыл для него Азербайджан.

