ЦБА оштрафовал должностных лиц двух коммерческих банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц Xalq Bank и Yapı Kredi Bank Azərbaycan.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в обоих банках были нарушены требования "Правил о форме, содержании и представлении пруденциальных отчетов, составляемых банками и местными филиалами иностранных банков".

В результате, на основании требований статьи 47 Закона "О банках", в соответствии со статьей 439.2 КоАП, каждый из должностных лиц банка оштрафован на 1,5 тыс. манатов.

"Нарушения в форме отчетности не представляют угрозы финансовой стабильности банков", - заявили в ЦБА.