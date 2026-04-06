Очередная встреча в рамках инициативы «Мост мира» проведена с экологами - ФОТО

Встреча с представителями НПО, работающими в сфере экологии и охраны окружающей среды, состоялась 6 апреля в рамках инициативы «Мост мира».

Как сообщает 1news.az, выступивший со вступительной речью директор Центра исследований Южного Кавказа и координатор инициативы «Мост мира» Фархад Мамедов предоставил подробную информацию о данном проекте.

Он отметил, что инициатива не представляет полностью какое-либо конкретное или единое гражданское общество: «Эта платформа функционирует как инклюзивная среда для диалога, объединяющая различные взгляды и подходы. В рамках инициативы проводятся регулярные встречи с представителями гражданского общества из различных сфер, предпринимаются шаги по обмену мнениями и укреплению доверия».

Было подчеркнуто, что к настоящему времени проведен ряд встреч и обсуждений с представителями различных НПО.

Говоря об основной цели сегодняшней встречи, Ф.Мамедов отметил необходимость развития связей в сфере экологии, как и в других областях: «Обсуждение существующих и потенциальных связей с Арменией по экологическому направлению, определение сфер, представляющих взаимный интерес, и оценка перспектив будущего сотрудничества имеют особое значение. На передний план выходят такие вопросы, как охрана трансграничных водных ресурсов, предотвращение загрязнения рек, сохранение биоразнообразия и совместная охрана приграничных заповедников».

Ф.Мамедов добавил, что в целом шаги по развитию связей с Арменией должны быть более системными и устойчивыми: «Это возможно не только на межгосударственном уровне, но и путем расширения сотрудничества между институтами гражданского общества, укрепления платформ для диалога и формирования механизмов совместного решения общих проблем».

В ходе встречи также обсуждались возможности сотрудничества для решения экологических проблем с Арменией. Участники поделились мнениями о мирном процессе, текущей ситуации и будущих возможностях взаимодействия.

Было отмечено, что до настоящего времени были осуществлены различные мероприятия по защите биоразнообразия и имеются контакты с армянскими НПО. В рамках миростроительства рассматривается дальнейшее развитие этих связей.

Большое значение имеют совместные проекты, основанные на общих интересах, а также возможности сотрудничества с приграничными заповедниками и региональными экологическими центрами.

Особо подчеркивалось, что тема водных ресурсов создает важную возможность для сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Предметом обсуждения также стали управление отходами, горнодобывающая промышленность и состояние трансграничных рек.

Было предложено создание совместных механизмов, таких как усиление мониторинга и обмен информацией. Участники отметили важность повышения роли гражданского общества в мирном процессе и необходимость проведения встреч на регулярной основе.

Участники мероприятия задали интересующие их вопросы, по которым состоялись широкие дискуссии. Было отмечено, что встречи в этом направлении будут продолжены.

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли