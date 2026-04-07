​​​​​​​В Бразилии китайскую компанию BYD обвинили в трудовом рабстве и внесли в «список позора»

Феликс Вишневецкий17:37 - Сегодня
В Бразилии разгорелся резонансный скандал вокруг китайской компании BYD, известной как «король электромобилей».

Фирму официально включили в так называемый «список позора» работодателей, которых подозревают в эксплуатации работников в условиях, сравнимых с трудовым рабством, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в 2024 году китайские работники, привезённые в Бразилию для строительства завода BYD, могли стать жертвами торговли людьми и подвергаться жёстким условиям труда, схожим с эксплуатацией. По данным расследования, их права могли систематически нарушаться, а рабочие подвергались принуждению и ограничению свободы.

Включение в так называемый «список позора» Министерства труда Бразилии – серьёзный удар по репутации компании, ведь Бразилия после Китая остаётся одним из ключевых рынков BYD. Попадание в «список позора» также ограничивает доступ BYD к ряду кредитов от бразильских банков. При этом сам завод продолжает работу - санкции на производство не влияют.

Подчеркивается, что китайская компания пока не давала публичных комментариев по ситуации. Подрядчик Jinjiang Group, отвечавший за найм работников, полностью отрицает все обвинения. Ранее сама BYD заявляла, что не знала о возможных нарушениях, пока о них не сообщили СМИ.

В то же время бразильские чиновники занимают жесткую позицию: ответственность всё равно лежит на BYD, так как компания обязана контролировать деятельность своих подрядчиков.

Сообщается, что китайские рабочие были вынуждены сдавать свои паспорта работодателю. Значительная часть их зарплаты автоматически отправлялась в Китай, а также требовалось внести депозит почти в 900 долларов, который возвращался только после шести месяцев работы.

Инспекторы труда, проверявшие условия проживания, обнаружили настоящую переполненность и антисанитарию. В одном помещении приходилось жить 31 человеку, при этом была только одна ванная. В некоторых комнатах не было даже матрасов, а еда хранилась прямо на полу рядом с личными вещами. Проверяющие охарактеризовали такие условия как «унизительные».

Подчеркнем, что скандал быстро разлетелся за пределы Бразилии, вызвав волну возмущения даже в Китае - из-за этого строительство завода задержалось на несколько месяцев.

Отмечается, что компании могут избежать «списка позора», если договорятся с правительством - изменят свою политику и компенсируют работникам убытки. В Бразилии BYD заключила соглашение с трудовыми прокурорами, но не с инспекторами труда – а это, похоже, и стало причиной попадания в список. После внесения в этот реестр компания обычно остается там минимум два года - если только суд не решит иначе.

