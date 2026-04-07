JIVA исполнила «We Could Be The Same» в акустике: Турецкие фанаты одними из первых оценили её кавер - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на «Евровидении» - певица JIVA - вновь присоединилась к специальному проекту международного песенного конкурса «A Little Bit More», где участники представляют альтернативные версии своих песен и каверы на знаковые евровидийные треки.

Если в прошлый раз артистка экспериментировала со звучанием собственной композиции «Just Go», представив её в рок-версии, то теперь сделала выбор в пользу одного из самых узнаваемых рок-хитов конкурса. JIVA исполнила кавер на «We Could Be The Same» из репертуара турецкой группы maNga.

Напомним, именно с этим треком коллектив занял второе место на «Евровидение 2010», а сама песня со временем закрепилась в числе самых запоминающихся рок-номеров конкурса - в исполнении JIVA песня «We Could Be The Same» звучит в акустической версии.

Кавер азербайджанской певицы был тепло встречен зрителями, особенно турецкими поклонниками конкурса, которые активно поддержали выступление в соцсетях.

