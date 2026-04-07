Новые таланты на ТВ: как проект «Yeni Avaz 3» открыл дорогу молодым артистам - ВИДЕО

Новые таланты на ТВ: как проект «Yeni Avaz 3» открыл дорогу молодым артистам - ВИДЕО

Молодые артисты, ранее выступавшие только на конкурсах и в онлайн-пространстве, впервые выходят в эфир Xəzər TV и радуют зрителей свежим звучанием.

В последнее время на азербайджанском телевидении происходят заметные изменения: с эфира сняты ряд программ, которые ранее неоднократно критиковались зрителями. Эти шаги вызвали преимущественно положительную реакцию и стали поводом для широкой дискуссии о качестве телевизионного контента и роли телевидения сегодня.

При этом изменения коснулись и самого контента, который становится более современным и разнообразным. Яркий пример — проект «Yeni Avaz 3», привлекший внимание интересным форматом и новыми лицами. Он наглядно демонстрирует, что азербайджанское телевидение постепенно меняется в лучшую сторону и старается соответствовать ожиданиям аудитории.

Проект радио ARAZ FM, который всегда был популярен у зрителей, вернулся в новом формате при поддержке Медиа центра Xəzər. Он был подготовлен специально к 15-летию радиостанции. В рамках проекта молодые артисты исполнили популярные песни азербайджанской эстрады, ставшие хитами за последние 15 лет, придав им новое актуальное звучание.

Примечательно, что один из участников проекта «Yeni Avaz 3» — Араз Исмайлов, перепевший хит Самира Джавадзаде «Insafsızlar», был создан с помощью технологий искусственного интеллекта. Такой подход отражает актуальные тренды в медиа и музыке: сегодня ИИ активно используется для экспериментов с творчеством и новыми форматами. В проекте это не просто технологический прием — с помощью ИИ создатели оживили голос и образ артиста, показывая, как современные технологии могут гармонично дополнять привычный контент.

Кроме того, проект «Yeni Avaz 3» стал платформой для молодых исполнителей, которые в разные годы участвовали в вокальных шоу и конкурсах, но не получили должного внимания зрителей и слушателей. Многие из них уже имели опыт выступлений, кто-то добился признания в социальных сетях, но практически не появлялся на телевидении. Именно этот проект дал им возможность проявить себя, представить свой талант на профессиональной сцене и показать, на что они способны, объединяя традиции азербайджанской эстрады с современными форматами.

Проект «Yeni Avaz 3» активно представлен не только в социальных сетях и на радио, но и на телевидении. Участники проекта появились в популярных шоу на канале Xəzər TV — «İncə səhər», «Qonaqcanlı» и «Xəzər axşamı», где зрители смогли увидеть их вживую и услышать на сцене.

Появление новых лиц на экране приятно радует: молодые исполнители демонстрируют свой талант, разнообразие голосов и стилистику, к которой зрители ранее могли не иметь доступа. Учитывая все изменения и эксперименты в азербайджанском телевидении, такой проект помогает открыть дорогу новым артистам и постепенно формирует свежий и интересный музыкальный контент для аудитории.

