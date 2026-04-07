На проспекте Гейдара Алиева произошло цепное ДТП - ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева, перед стадионом «ASCO Arena», произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, информацию об инциденте распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что невнимательность за рулем остается одной из основных причин дорожных аварий. Водителям рекомендуется проявлять большую ответственность при выезде на дорогу.

Общественности были представлены кадры момента происшествия.