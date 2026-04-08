Мнение

«Галлюцинации олигарха»: Как Самвел Карапетян решил «вернуть» Карабах с помощью нейросетей

First News Media18:44 - Сегодня
Пока мировые державы в поте лица обсуждают архитектуру безопасности на Кавказе, а регион пытается переварить новости о глобальных перемириях, в армянском политическом сегменте «запахло» нафталином и дешевым рендерингом. Главный «человек Москвы» и по совместительству обладатель бездонных карманов Самвел Карапетян решил, что политика - это как стройка торгового центра: если реальности не хватает, ее можно просто дорисовать.

Виртуальный реванш на «минималках»

И вот партия господина Карапетяна выкатила шедевр «нейросетевого искусства». Сценарий достоин премии «Золотая малина» за худшую фантастику: учительница из светлого будущего вдохновенно вещает детям о том, как «трусливые лидеры» (то бишь нынешние власти) все потеряли, а потом пришел некий «Великий Самвел» (которого, видимо, сгенерировали по запросу «типичный спаситель нации с осанкой застройщика») и легким движением руки вернул Карабах на карту Армении.

Трогательно, не правда ли? Особенно та часть, где искусственный интеллект послушно рисует карты, нарушающие все мыслимые нормы международного права. Видимо, реальных побед у спонсоров видео так много, что пришлось нанимать алгоритмы, чтобы хоть где-то - пусть даже в пиксельном формате - почувствовать себя героями.

Когда ИИ умнее заказчика

Ирония ситуации заключается в том, что использование нейросетей для подобных вбросов - это диагноз. Если вам приходится генерировать будущее, значит, в настоящем у вас нет ничего, кроме заблокированных счетов и сомнительной репутации. Искусственный интеллект в руках реваншистов превратился в «цифровой костыль»: реальный Карабах давно и окончательно вернулся домой, в Азербайджан, и никакие видеокарты NVIDIA не в состоянии изменить этот географический факт.

Похоже, Samvel & Co настолько оторвались от земли, что перепутали политическую борьбу с игрой в «Цивилизацию». Только вот в реальности кнопка «Load Game» («Загрузить игру») не работает, а за попытку перерисовать границы в 2026 году прилетает вполне реальный, а не виртуальный ответ.

Реклама за счет чужих земель

Господа «патриоты на удаленке», запомните: азербайджанские земли - это не декорация для вашего предвыборного промоушена. Пытаться продать электорату виртуальный «Арцах» - это все равно что продавать участки на Луне. Звучит масштабно, но на деле - обычное мошенничество.

Если господину Карапетяну так хочется что-то «вернуть» или «восстановить», пусть начнет с доверия к собственной персоне, хотя нейросети, боюсь, с такой сложной задачей не справятся. Там нужен интеллект - и желательно настоящий.

Вердикт: Видео рекомендуется к просмотру как учебное пособие на тему «Как потратить миллионы и все равно выглядеть глупо». Азербайджан продолжает строить дороги и аэропорты в Карабахе, пока армянские олигархи продолжают строить замки из песка... простите, из пикселей.

Идите, господа, занимайтесь творчеством у себя на кухне. А наши границы оставьте профессионалам и истории - она, в отличие от вашего видео, ИИ-фильтры не использует.

Актуально

Общество

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в ...

В мире

США и Иран проведут переговоры в Пакистане «очень скоро» — Трамп

В мире

Иран может выйти из соглашения о перемирии в случае продолжения атак на Ливан

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с перемирием между Ираном и США

Мнение

«Галлюцинации олигарха»: Как Самвел Карапетян решил «вернуть» Карабах с помощью нейросетей

Не просто прощание: что стоит за присутствием посла РФ на похоронах Балаяна

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

Идеология ненависти и уроки истории: сможет ли Армения разорвать цепь реваншизма? Послесловие к смерти Зория Балаяна

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Армения перед июньскими выборами: от «распыления» к управляемому хаосу

Пространство мира, стабильности и сотрудничества. Баку и Тбилиси формируют новую конфигурацию Южного Кавказа

Фундаментальный рывок: Горнодобыча и металлургия - новый драйвер экономики Азербайджана

Символ мужества и героизма. Сегодня десятая годовщина Апрельских боев

Последние новости

Азербайджанский велогонщик стал третьим в Казахстане

Сегодня, 20:20

Замира Адилова покинула TƏBİB - ФОТО

Сегодня, 20:00

Эрдоган обсудил с Трампом перемирие между США и Ираном

Сегодня, 19:45

США и Иран проведут переговоры в Пакистане «очень скоро» — Трамп

Сегодня, 19:32

Жители горных сёл в Дагестане откапывают свои дома из-под снега после циклона - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Президентские стипендиатки — сёстры Садыговы показали великолепные результаты

Сегодня, 19:15

Иран может выйти из соглашения о перемирии в случае продолжения атак на Ливан

Сегодня, 19:02

«Галлюцинации олигарха»: Как Самвел Карапетян решил «вернуть» Карабах с помощью нейросетей

Сегодня, 18:44

Замминистра обороны Казахстана прибыл в Азербайджан

Сегодня, 18:30

Финальный трейлер байопика о короле поп-музыки Майкле Джексоне – ВИДЕО

Сегодня, 18:20

Канье Уэст должен вернуть многомиллионный гонорар за участие в отмененном лондонском фестивале - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:09

«Nar» присоединился к инклюзивной инициативе в рамках Азербайджанской градостроительной кампании – ФОТО

Сегодня, 17:57

Соответствует ли действительности информация о передаче ребенка в другую семью «отцом 9 детей»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 17:52

Захарова: РФ рассчитывает, что пророссийские силы в Армении смогут участвовать в выборах

Сегодня, 17:50

Россия настаивает на возвращении Армении к полноценному участию в ОДКБ

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев принял участие в открытии Международного учебного центра в Национальной академии авиации

Сегодня, 17:42

Хегсет: США сохраняют готовность к возобновлению военных действий против Ирана

Сегодня, 17:31

Трамп обратился к Ирану с предложением

Сегодня, 17:30

Постпред Ирана при ООН заявил о недоверии США и готовности к переговорам

Сегодня, 17:28

Пентагон заявил, что США уничтожили 150 кораблей Ирана

Сегодня, 17:27
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40