Пока мировые державы в поте лица обсуждают архитектуру безопасности на Кавказе, а регион пытается переварить новости о глобальных перемириях, в армянском политическом сегменте «запахло» нафталином и дешевым рендерингом. Главный «человек Москвы» и по совместительству обладатель бездонных карманов Самвел Карапетян решил, что политика - это как стройка торгового центра: если реальности не хватает, ее можно просто дорисовать.

Виртуальный реванш на «минималках»

И вот партия господина Карапетяна выкатила шедевр «нейросетевого искусства». Сценарий достоин премии «Золотая малина» за худшую фантастику: учительница из светлого будущего вдохновенно вещает детям о том, как «трусливые лидеры» (то бишь нынешние власти) все потеряли, а потом пришел некий «Великий Самвел» (которого, видимо, сгенерировали по запросу «типичный спаситель нации с осанкой застройщика») и легким движением руки вернул Карабах на карту Армении.

Трогательно, не правда ли? Особенно та часть, где искусственный интеллект послушно рисует карты, нарушающие все мыслимые нормы международного права. Видимо, реальных побед у спонсоров видео так много, что пришлось нанимать алгоритмы, чтобы хоть где-то - пусть даже в пиксельном формате - почувствовать себя героями.

Когда ИИ умнее заказчика

Ирония ситуации заключается в том, что использование нейросетей для подобных вбросов - это диагноз. Если вам приходится генерировать будущее, значит, в настоящем у вас нет ничего, кроме заблокированных счетов и сомнительной репутации. Искусственный интеллект в руках реваншистов превратился в «цифровой костыль»: реальный Карабах давно и окончательно вернулся домой, в Азербайджан, и никакие видеокарты NVIDIA не в состоянии изменить этот географический факт.

Похоже, Samvel & Co настолько оторвались от земли, что перепутали политическую борьбу с игрой в «Цивилизацию». Только вот в реальности кнопка «Load Game» («Загрузить игру») не работает, а за попытку перерисовать границы в 2026 году прилетает вполне реальный, а не виртуальный ответ.

Реклама за счет чужих земель

Господа «патриоты на удаленке», запомните: азербайджанские земли - это не декорация для вашего предвыборного промоушена. Пытаться продать электорату виртуальный «Арцах» - это все равно что продавать участки на Луне. Звучит масштабно, но на деле - обычное мошенничество.

Если господину Карапетяну так хочется что-то «вернуть» или «восстановить», пусть начнет с доверия к собственной персоне, хотя нейросети, боюсь, с такой сложной задачей не справятся. Там нужен интеллект - и желательно настоящий.

Вердикт: Видео рекомендуется к просмотру как учебное пособие на тему «Как потратить миллионы и все равно выглядеть глупо». Азербайджан продолжает строить дороги и аэропорты в Карабахе, пока армянские олигархи продолжают строить замки из песка... простите, из пикселей.

Идите, господа, занимайтесь творчеством у себя на кухне. А наши границы оставьте профессионалам и истории - она, в отличие от вашего видео, ИИ-фильтры не использует.