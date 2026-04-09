В Азербайджане установят лимиты на надбавки и премии

Будут определены верхние пределы (лимиты) надбавок к должностным окладам, премий и других выплат, осуществляемых за счет внебюджетных средств, а также доходов от деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, в связи с этим Министерству финансов были даны соответствующие поручения.

Так, Министерство финансов по согласованию с соответствующими государственными органами (юридическими лицами публичного права), перечень которых будет определен в процессе исполнения, должно в течение 5 месяцев представить в Кабинет министров предложения по установлению верхних пределов надбавок к должностным окладам, премий и других выплат, производимых за счет внебюджетных средств и доходов от деятельности организаций, финансируемых из госбюджета.