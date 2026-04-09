Заказы из-за рубежа будут доставляться в Азербайджан быстрее – ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане в целях повышения гибкости бизнес-процессов и упрощения торговых операций в таможенной сфере планируется разработка новых нормативно-правовых документов.

С целью минимизации затрат на хранение и обеспечения более оперативной доставки продукции потребителям предусмотрено формирование нормативной базы для внедрения двухступенчатого механизма пропуска товаров, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Ожидается, что данные работы будут завершены Государственным таможенным комитетом до 1 декабря текущего года.

Кроме того, планируется совершенствование нормативно-правовой базы для создания системы предварительного информирования о международных грузоперевозках — эта работа будет осуществляться ГТК совместно с Министерством цифрового развития и транспорта.

Параллельно предусмотрена подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с внедрением статуса уполномоченного экономического оператора.

Все указанные выше меры планируется реализовать до конца текущего года.