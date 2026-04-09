Введены в обращение почтовые марки к 80-летию Банишевского - ФОТО

Введены в обращение почтовые марки к 80-летию Банишевского - ФОТО

По инициативе АФФА и при поддержке ООО «Азерпочт» в обращение выпущены новые почтовые марки, посвященные 80-летию со дня рождения легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт АФФА, новая филателистическая продукция отражает богатое спортивное наследие А. Банишевского. Выпуск состоит из одной почтовой марки. Также по случаю юбилея подготовлены специальные почтовые карточки.

Тираж почтового блока составляет 2500 экземпляров, а почтовых карточек – 1000 единиц. Данная инициатива имеет большое значение с точки зрения сохранения наследия А. Банишевского и передачи его будущим поколениям.

Отметим, что Анатолий Банишевский вошел в историю как один из самых выдающихся футболистов Азербайджана XX века. В составе сборной СССР он занял 4-е место на чемпионате мира 1966 года и завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 1972 года. На клубном уровне в 1966 году в составе «Нефтчи» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Проведя более 50 матчей в составе сборной СССР, Банишевский в 1996 году был награжден орденом «Шохрат». В 2004 году по версии УЕФА он был признан лучшим футболистом Азербайджана за последние 50 лет.

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Мнение

Вызов «старой Европе»: почему курс Будапешта вызывает тревогу Брюсселя?

Общество

Погода на пятницу: в Баку ожидается до 17°C

Мнение

От Украины до Ближнего Востока - мир в тупике войн. Азербайджан показал выход

Спорт

АФФА оштрафовала Эхтирама Гулиева на 15 000 манатов - ВИДЕО

Введены в обращение почтовые марки к 80-летию Банишевского - ФОТО

Азербайджанский велогонщик стал третьим в Казахстане

Лига чемпионов УЕФА: «Арсенал» обыграл «Спортинг» в гостях

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Азербайджанские гимнастки завершили турнир AGF Trophy с 6 медалями

Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» разгромил «Карван-Евлах» - ВИДЕО

Лига чемпионов УЕФА: «Бавария» обыграла «Реал Мадрид»

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей в первый день Кубка Европы

Последние новости

СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

Сегодня, 19:00

В Германии 4 573 предприятия заявили о банкротстве

Сегодня, 18:45

Ормузский пролив открыт и для американских судов, однако требуется согласие Ирана - МИД

Сегодня, 18:30

ЦАХАЛ: Ликвидирован высокопоставленный командир группы, связанной с «Хезболлой»

Сегодня, 18:15

В Баку временно перекроют некоторые дороги

Сегодня, 18:00

В Баку временно ограничат движение транспорта на ряде улиц и проспектов

Сегодня, 17:54

Апрельский снег и шквалистый ветер: фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 17:38

Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Сегодня, 17:37

Главы МИД Азербайджана и Пакистана выразили надежду на успех переговоров в Исламабаде

Сегодня, 17:30

В Баку сотрудник госслужбы погиб, выпав с 15-го этажа

Сегодня, 17:27

Фархад Мамедов: Зачем надо было упоминать Карабах в беседе Путина и Пашиняна?!

Сегодня, 17:13

Иран настаивает на закреплении прекращения войны резолюцией СБ ООН

Сегодня, 17:08

В Азербайджане снижен срок прохождения сверхсрочной военной службы для военнослужащих-женщин

Сегодня, 17:07

На Солнце произошла новая вспышка

Сегодня, 17:04

Вызов «старой Европе»: почему курс Будапешта вызывает тревогу Брюсселя?

Сегодня, 16:45

Установлена вина еще одной компании в пожаре в Ясамале, приведшем к гибели трех человек

Сегодня, 16:40

Пезешкиан: удары Израиля по Ливану делают переговоры бессмысленными

Сегодня, 16:30

Агентство социальных услуг взяло под опеку детей, брошенных родителями в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:22

В Иране вновь заявили, что Моджтаба Хаменеи здоров и управляет страной

Сегодня, 16:12

Яшар Амашов назначен первым заместителем начальника Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности

Сегодня, 15:57
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

