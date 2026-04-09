Введены в обращение почтовые марки к 80-летию Банишевского - ФОТО

По инициативе АФФА и при поддержке ООО «Азерпочт» в обращение выпущены новые почтовые марки, посвященные 80-летию со дня рождения легендарного азербайджанского футболиста Анатолия Банишевского.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт АФФА, новая филателистическая продукция отражает богатое спортивное наследие А. Банишевского. Выпуск состоит из одной почтовой марки. Также по случаю юбилея подготовлены специальные почтовые карточки.

Тираж почтового блока составляет 2500 экземпляров, а почтовых карточек – 1000 единиц. Данная инициатива имеет большое значение с точки зрения сохранения наследия А. Банишевского и передачи его будущим поколениям.

Отметим, что Анатолий Банишевский вошел в историю как один из самых выдающихся футболистов Азербайджана XX века. В составе сборной СССР он занял 4-е место на чемпионате мира 1966 года и завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 1972 года. На клубном уровне в 1966 году в составе «Нефтчи» стал бронзовым призером чемпионата СССР.

Проведя более 50 матчей в составе сборной СССР, Банишевский в 1996 году был награжден орденом «Шохрат». В 2004 году по версии УЕФА он был признан лучшим футболистом Азербайджана за последние 50 лет.