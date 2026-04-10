Дипломат: Основой переговоров станет десятипунктный план Ирана

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи на встрече с иностранными послами и главами дипмиссий в Тегеране заявил, что стороны достигли соглашения о том, что десятипунктный план Ирана будет лежать в основе переговоров.

Он подчеркнул, что Иран всегда поддерживает дипломатию и диалог, однако «не тот диалог, который основан на ложной информации с целью обмана или подготовки к повторной военной агрессии против страны», пишут иранские телеграм-каналы.

Тахт-Раванчи также отметил, что Иран не заинтересован в таком прекращении огня, которое позволит противнику вновь вооружиться и возобновить атаки. По его словам, любые договорённости должны содержать гарантии недопущения повторения конфликта.

Ранее со ссылкой на заявления сторон сообщалось, что США согласились с перечнем условий Ирана, сформулированных в виде плана из 10 пунктов в рамках обсуждаемого перемирия.

Среди ключевых требований — обязательство о ненападении и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая операции против движения «Хезболлах» в Ливане.

Документ предусматривает сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, а также признание права Тегерана на обогащение урана.

Отдельные положения касаются санкционной политики. Речь идет об отмене как первичных, так и вторичных санкций, а также прекращении действия ограничительных решений Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.

Кроме того, в числе условий указаны вывод американских военных сил из региона и выплата компенсации Ирану.

Источник: Azad Iran