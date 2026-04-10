Мигранта выдворили из России за публичный намаз

Иностранца, приехавшего работать в Россию, выдворят из страны.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, мигрант работал в ХМАО вахтой. В общежитии на территории работодателя он читал намаз. Помимо этого, на двери комнаты он повесил график молитв, а также тексты на арабском языке.

«Суд квалифицировал его действия как миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства», – сообщается в публикации.

Иностранца обязали выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Помимо этого, его принудительно выдворят из страны. Решение уже вступило в силу.