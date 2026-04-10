В Иране допустили составление соглашения с Оманом о контроле над Ормузом

Иран может составить с Оманом соглашение о контроле над Ормузским проливом, при этом исламская республика считает султанат только "частью, а не основой" плана о контроле над этим морским путем, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи.

Ранее в среду министр транспорта, коммуникаций и информационных технологий султаната Оман Саид аль-Мавали заявил, что считает, что проход судов через Ормузский пролив не должен облагаться сборами в соответствии с соглашениями морском судоходстве, так как пролив является естественным морским путем. Он также отметил, что отдельные страны, включая США и Иран, не подписывали соглашений о морском судоходстве, что создает правовой пробел в этом вопросе.

"Правительство может в продолжение (плана о контроле над Ормузским проливом - ред.), если будет необходимо, составить с правительством Омана соглашение, и парламент проголосует за его (принятие - ред.)… Мы его (Оман - ред.) считаем частью этого плана, не основой. Мы не собираемся по вопросу Ормузского пролива спрашивать у Омана, какое у него мнение относительно наших взглядов", - приводит слова Азизи гостелерадиокомпания Ирана.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в исламской республике передавало, что Иран и Оман будут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Позднее в западных СМИ появилась информация, что плата якобы будет взиматься в криптовалюте.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Источник: РИА Новости