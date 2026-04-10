Когда станут известны результаты выпускных экзаменов от 9 марта?

Результаты выпускного экзамена, проведенного 9 марта, будут объявлены после 25-го числа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в беседе с журналистами в рамках международной научно-практической конференции «Системы оценивания: доверие, прозрачность и инновации», приуроченной к 10-летнему юбилею создания ГЭЦ. По ее словам, в рамках подписанного на конференции Протокола о намерениях планируется проведение исследований между странами-членами Организации тюркских государств:

«Прежде чем приступить к взаимному признанию дипломов, мы планируем провести обмен опытом в сфере проведения экзаменов. В этом году мы подготовили и внедряем экзамен по азербайджанскому языку. Наше международное сотрудничество продолжается не только в сфере образования, но и в направлении отбора кадров. В этой области мы наладили прочные связи», - отметила председатель ГЭЦ.