Задержанный в Бадамдаре вор оказался причастен к серии краж на 23 тысячи манатов

В поселке Бадамдар сотрудники охраны предотвратили кражу из частного дома.

Как сообщает 1news.az, 6 апреля в 03:13 на Центральный пункт охраны Главного управления охраны поступил сигнал «тревога» из дома в Сабаильском районе, оснащенного специальными техническими средствами защиты.

Прибывшие на место сотрудники Управления охраны Сабаильского района в ходе осмотра территории обнаружили подозрительное лицо, которое пыталось скрыться, выпрыгнув во двор из окна первого этажа.

Несмотря на то, что мужчина был вооружен колюще-режущим предметом, полицейским удалось его задержать.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является 43-летний Закир Ордиев, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

При осмотре жилья выяснилось, что материальный ущерб владельцам нанесен не был. С места происшествия в качестве вещественного доказательства была изъята принадлежащая З. Ордиеву отвертка, с помощью которой он вскрыл окно дома.

Задержанный был передан в соответствующее отделение полиции. Стало также известно, что в разное время Ордиев совершил кражи еще из трех домов в поселке Бадамдар, похитив в общей сложности золотые украшения и наличные средства на сумму около 23 тысяч манатов.

По данным фактам расследование продолжается.