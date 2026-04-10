В Азербайджане готовят закон об искусственном интеллекте

В Азербайджане ведется работа над отдельным законопроектом, регулирующим сферу искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азай Гулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента при обсуждении поправок в Кодекс об административных проступках во втором чтении.

По его словам, необходимо ввести ответственность за распространение без маркировки фото-, видео- и аудиоматериалов, созданных с помощью ИИ. Административная ответственность должна распространяться не только на распространителей, но и на создателей таких материалов, а также на физических и юридических лиц, способствующих их распространению без маркировки, считает парламентарий.

Депутат отметил, что в настоящее время соответствующие структуры работают над отдельным законопроектом "Об искусственном интеллекте", и его предложения могут быть рассмотрены в рамках этого документа.