Погода на субботу: В Баку ожидается туман 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 11 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем 60-70%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, а в некоторых горных районах - снег. В ряде мест также временами ожидается туман. Восточный ветер в отдельных районах может периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6–8° тепла, днем 15–20° тепла, в горах ночью 0–5° тепла, днем 5–10° тепла.