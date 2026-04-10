В Российском зоопарке отравили газом более 60 попугаев - ФОТО

7 апреля в городе Кудрово произошёл инцидент в контактном зоопарке, специализирующемся на содержании ручных попугаев, который привёл к массовой гибели птиц и ухудшению состояния здоровья сотрудников учреждения.

По информации, распространённой администрацией зоопарка в социальных сетях, в течение дня заведение работало в обычном режиме и принимало посетителей, среди которых были семьи с детьми. Гости могли взаимодействовать с птицами, включая популярных обитателей - попугаев по кличке Боня, Яша и Луи, последнего из которых называют «звездой кинематографа».

Однако в какой-то момент ситуация резко изменилась, птицы начали проявлять признаки тяжёлого отравления и вскоре погибать. Одновременно находившиеся на месте сотрудники стали жаловаться на ухудшение самочувствия, у них наблюдались приступы кашля и затруднённое дыхание. Часть персонала была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Руководство зоопарка заявило, что причиной произошедшего могла стать преднамеренная атака. По их версии, неизвестные лица могли использовать токсичный газ, в результате чего погибли десятки попугаев. В учреждении также выразили опасения за состояние оставшихся в живых птиц.

О случившемся было сообщено правоохранительным органам. Следственные органы города Всеволожск возбудили уголовное дело и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.