Лондон обвинил России в операции субмарин против инфраструктуры

Правительство Великобритании обвинило Россию в попытке провести "тайную операцию" против британских подводных кабелей и трубопроводов.

Как заявил министр обороны королевства Джон Хили на пресс-конференции в Лондоне в четверг, 9 апреля, Россия "под прикрытием событий на Ближнем Востоке" направила к побережью Великобритании и в сопредельные акватории три подводные лодки для проведения "зловредной деятельности".

По данным британских властей, российская операция началась "несколько недель назад", когда в международные воды северной Атлантики вошла российская атомная подводная лодка проекта "Щука-Б" (класса Akula по классификации НАТО). Ее обнаружили и взяли под круглосуточное наблюдение британские военные корабли и авиация. Военнослужащие "быстро установили, что эта подлодка была развернута в качестве отвлекающего маневра", говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Вместе с союзниками по НАТО, включая Норвегию, Лондон отследил в других районах еще два подводных аппарата, которые, как предполагается, входят в военно-морские подразделения Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) министерства обороны РФ. Субмарины занимались "зловредной деятельности в отношении критически важной подводной инфраструктуры", утверждает британское оборонное ведомство, не уточняя, о чем именно идет речь.

Все три подлодки уже "отступили и вернулись на базу"

"Великобритания и ее союзники начали кампанию открытых действий, чтобы дать российским подразделениям понять, что за ними ведется наблюдение и что их деятельность больше не является скрытой, как планировал Путин", - пишет британское правительство. После этого, по его данным, как российская атомная подлодка проекта "Щука-Б", так и два аппарата ГУГИ "отступили и вернулись на базу, не сумев завершить операцию в условиях секретности".

Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, министр обороны Великобритании заявил: " Мы видим вас, мы видим вашу активность вокруг наших кабелей и трубопроводов. И вы должны знать, что любая попытка причинить ущерб не останется безнаказанной и повлечет за собой серьезные последствия".

Россия отвергла обвинения Великобритании об угрозе со стороны российских подлодок. В посольстве РФ заявили, что Москва "не угрожает подводной инфраструктуре" королевства и "не использует в этом вопросе агрессивную риторику", передает агентство ТАСС.

Источник: DW