Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности в преддверии выборов

Эстония готова поделиться с Арменией опытом в сфере кибербезопасности, заявил министр иностранных дел прибалтийской страны Маргус Цахкна.

«В Армении в ближайшее время пройдут [парламентские] выборы. Эти выборы должны быть демократическими и прозрачными. Мы видим, что сверхдержавы, которые очень близки к Армении, такие как Россия и другие, не всегда рады свободному волеизъявлению армянского народа», — отметил Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

По его словам, Эстония готова поделиться своим более чем 20-летним опытом с Арменией.

«Это может привести к серьезному и практическому сотрудничеству», - сказал Цахкна.

Парламентские выборы запланированы в Армении на 7 июня 2026 года.

