Агентство развития медиа разоблачило фейк о запуске ракет с территории Азербайджана

Агентство развития медиа Азербайджана (АРМА) выступило с заявлением в связи с распространением в последние дни на некоторых платформах социальных сетей информации о якобы запуске ракет с территории республики в направлении стран Персидского залива.

Назвав данную информацию «совершенно необоснованной и не соответствующей действительности», АРМА подчеркнуло, что распространение в социальных сетях подобной информации на фоне существующей в регионе напряженности служит формированию ложных представлений в общественном мнении и носит характер целенаправленной дезинформации.

«Мы решительно осуждаем подобные попытки. Претензии такого рода либо носят намеренно провокационный характер, либо являются результатом крайне безответственного и необоснованного подхода», - подчеркивает Агентство.

Оно отмечает, что в условиях современных технологических возможностей не составляет труда определить, с какого направления была запущена ракета или иное летательное средство, и страны региона и Персидского залива обладают современными радарными системами и системами наблюдения, с помощью которых четко определяются происхождение и траектория объектов.

«Заявляем, что Азербайджанская Республика неизменно верна принципам международного права, суверенитету государств и сохранению региональной стабильности. Мы призываем все стороны ссылаться только на проверенные и надежные источники и воздерживаться от распространения неподтвержденной информации.

Призываем субъекты медиа и пользователей социальных сетей проявлять высокий профессионализм и ответственность при распространении информации, опираться только на официальные и надежные источники, а также не допускать распространения сомнительной и манипулятивной информации», - подчеркивается в заявлении.